«GZSZ»-Jubiläumsfolge: Das passiert mit Jo Gerner

Am Donnerstag zeigte RTL das grosse Jubiläums-Special der Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (auch via RTL+). Jo Gerner, die Rolle von Wolfgang Bahro (61), rückte dabei in der Folge in Spielfilmlänge in den Mittelpunkt. Das Urgestein der Serie schwebte in grosser Gefahr...