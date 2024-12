«GZSZ»-Special: Ein Spanien-Urlaub mit dramatischer Wendung

Die Familie freut sich auf den gemeinsamen Spanien–Urlaub und das geerbte Haus in der Nähe von Barcelona, das dort auf sie wartet. Doch nicht nur die Familie bereitet eine Reise nach Katalonien vor. Katrin (Ulrike Frank, 55), die für ein Geschäftsmeeting nach Barcelona reist, soll für Maren (Eva Mona Rodekirchen, 48) nach dem augenscheinlichen Verlust des ersten Verlobungsringes den Ersatzring mit nach Spanien bringen. Maren will in einer kleinen Bucht Michi (Lars Pape, 53) einen Antrag machen und mit ihm die Zukunft planen. Ihre Tochter Lilly (Iris Mareike Steen, 33), die kürzlich Anzeige gegen ihren Vater erstattete, will dagegen in Spanien endlich ein Kapitel hinter sich lassen.