«GZSZ»-Special: Lange müssen die Fans nicht mehr warten

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» gibt es am Donnerstag, den 23. November um 19:40 Uhr bei RTL in Spielfilmlänge zu sehen. Das hat der Sender nun bekannt gegeben. Das Special spielt in Paris. Dort halten sich Emily (Anne Menden, 38), John (Felix von Jascheroff, 41) sowie Laura (Chryssanthi Kavazi, 34) auf. Wie RTL vorab über die besondere Folge von «GZSZ» (auch bei RTL+) verrät, soll sich alles «um einen perfiden Plan mit einem geheimnisvollen Koffer, eine glamouröse Modenschau und die Liebe» drehen.