«GZSZ»-Spin-off «Leon»: So war das Comeback für Susan Sideropoulos

Mit «Leon - Glaub nicht alles, was du siehst» bekommt bereits der dritte Charakter aus der beliebten Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ein eigenes Spin-off. Seit 31. Januar ist die in sich geschlossene Geschichte um Leon Moreno, gespielt von Daniel Fehlow (46), bereits auf RTL+ abrufbar. Am 15. Februar wird «Leon - Glaub nicht alles, was du siehst» in Spielfilmlänge um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Worauf sich «GZSZ»-Fans besonders freuen dürfen: Susan Sideropoulos (41), die in der Serie zehn Jahre lang die Rolle der Verena verkörpert hat, feiert in der Serie ihr Comeback. Ob sie sich vorstellen kann, auch zu «GZSZ» zurückzukehren, hat sie der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten.