«GZSZ»-Star Anne Menden ist Mutter geworden

Ihr Verlobter Gustav Masurek (36) sei bei der Geburt dabei gewesen. Er erklärt laut dem Sender: «Der Moment, in dem unser Sohn geboren wurde, hat mein Herz komplett verändert. Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat. Jetzt beginnt für uns das grösste Abenteuer unseres Lebens – als Familie.» Es ist das erste gemeinsame Kind für das Paar.