«GZSZ»-Star Anne Menden ist Mutter geworden

Schauspielerin Anne Menden (40) ist Mutter geworden. Auf Instagram schreibt sie zu einem Bild, auf dem die Füsse des Babys zu sehen sind: «Wir wussten nicht, dass man sich so vollständig fühlen kann. Bis zu diesem Moment. Unser kleines ‹Littlefoot› hat das Licht der Welt erblickt. Jetzt sind wir komplett.»
Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Star kam vor einigen Tagen nach einem Blasensprung ins Krankenhaus. Anfang Februar brachte die 40–Jährige laut RTL einen gesunden Jungen zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf – «alle sind gesund, glücklich, munter und mittlerweile wieder zu Hause», heisst es.
«Für einen Moment stand einfach alles still»
«Als ich unseren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt, stand für einen Moment einfach alles still», sagt Anne Menden laut der RTL–Mitteilung nun. «Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen – es ist grösser, tiefer und erfüllender, als ich es mir je hätte vorstellen können. Wir sind unglaublich dankbar und geniessen jeden Augenblick dieses neuen Lebensabschnitts.»
Ihr Verlobter Gustav Masurek (36) sei bei der Geburt dabei gewesen. Er erklärt laut dem Sender: «Der Moment, in dem unser Sohn geboren wurde, hat mein Herz komplett verändert. Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat. Jetzt beginnt für uns das grösste Abenteuer unseres Lebens – als Familie.» Es ist das erste gemeinsame Kind für das Paar.
Rückkehr ans Set wohl im Sommer
Anne Menden spielt seit über 20 Jahren die «GZSZ»–Rolle der Emily. Für die Geburt ihres Sohnes nahm sie eine Babypause und absolvierte ihren vorerst letzten Drehtag am 7. November 2025. Ihre Rückkehr ans Set der Serie ist RTL zufolge voraussichtlich für den Sommer 2026 geplant. Gustav Masurek freut sich unterdessen auf seine neue Rolle als «Vollzeit–Papa»: «Und darauf bin ich mächtig stolz.»