«GZSZ»-Star Anne Menden ist wieder vergeben

Unter den romantischen Posts aus dem gemeinsamen Urlaub ist auch ein Video, in dem die beiden am Strand herumalbern. Die deutlichste Beziehungsbestätigung ist aber ein Clip, in dem Menden ihrem Partner in die Arme springt. «Mein Frieden und Glück», heisst es dazu in den Bildunterschriften. Gustav Masurek wurde durch Teilnahmen an Datingshows wie «Die Bachelorette» und «Bachelor in Paradise» bekannt. Anne Menden verkörpert seit inzwischen 20 Jahren die Rolle der Emily Höfer in der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».