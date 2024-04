«GZSZ»-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck: Das Baby ist da

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Star Chryssanthi Kavazi (35) und Ehemann Tom Beck (46) sind erneut Eltern geworden. Auf Instagram gab das Paar am 24. April bekannt: «Seit Sonntag dürfen wir uns nun auch stolze Eltern eines ganz bezaubernden kleinen Mädchens nennen. Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück!» Die Tochter der beiden Schauspieler erblickte demnach am 21. April das Licht der Welt. Weiter heisst es in dem Post, der schon nach zwei Stunden auf über 100.000 Likes kommt: «Unendlich dankbar für dieses wundervolle Geschenk des Himmels! Mama, Papa und grosser Bruder.»