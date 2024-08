«GZSZ»-Star Jörn Schlönvoigt übernimmt Gastrolle in «Dahoam is Dahoam»

Jörn Schlönvoigt spielt seit 2004 in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» die Rolle des Philip Höfer. Zuletzt war der Schauspieler aufgrund einer Auszeit nicht in der RTL–Daily zu sehen. Gemeinsam mit Jessica–Schauspielerin Nina Ensmann, die im Juli aus ihrer Babypause zurückgekehrt ist und ab 11. September wieder in der Serie zu sehen sein soll, soll dann auch Schlönvoigt zur Serie zurückkehren.