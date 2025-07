«GZSZ»-Star Lennart Borchert über Zivilcourage: «Es betrifft uns alle»

In der Folge vom Montag (21. Juli) wird seine Serienfigur Moritz Bode Zeuge von sexueller Belästigung. Er hilft einer Frau in einem Park, die von einem Mann bedrängt wird. Moritz ist durch das Schulungsprogramm «Stand Up» im Umgang mit Belästigung in der Öffentlichkeit geschult. Im Interview spricht Borchert über sein Engagement und warum es so wichtig ist, Zivilcourage zu stärken.