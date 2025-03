«GZSZ»-Star Mariella Ahrens posiert nackt für das «Playboy»-Cover

An eine sich langsam anbahnende Liebe glaube Ahrens nicht. «Für mich muss es ‹Bäm› machen, und dann kommt der Rest», erzählt die Schauspielerin, räumt aber dennoch ein, dass «tiefe Liebe etwas Zeit» benötige. Das Thema Treue in Beziehungen betrachtet sie kritisch. «Einen Ausrutscher könnte ich verzeihen. Zwei nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Monogamie funktioniert, aber man hört und erlebt es zu oft anders», merkt Ahrens an. In langen Partnerschaften gebe es «zu viele Versuchungen», die besonders dann problematisch werden könnten, «wenn die Kommunikation und das Sexualleben nicht mehr so intakt sind».