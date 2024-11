«GZSZ»-Star Olivia Marei hat in einer Beziehung Gewalt erfahren

Am jährlichen internationalen Aktionstag am 25. November soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden. «GZSZ»–Schauspielerin Olivia Marei (34), die in der RTL–Daily seit 2018 die Rolle der Toni Ahrens spielt, nimmt dies zum Anlass, um über ihre eigenen Erfahrungen mit Gewalt zu sprechen. «Ich breche das Schweigen, weil ich überzeugt bin, dass Schweigen Gewalt begünstigt», sagt sie im RTL–Interview. Sichtbarkeit sei der Schlüssel, «um Betroffene zu stärken, Hilfe zu ermöglichen und langfristig gesellschaftliche Veränderung zu bewirken».