«GZSZ»-Star Timur Ülker: Sechs Wochen Serienpause wegen Dschungelcamp

Timur Ülker (35) legt für seine Dschungelcamp–Teilnahme eine sechswöchige Pause bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ein. Am morgigen Freitag werde er das vorübergehend letzte Mal am Set der Dokusoap zu Gast sein, gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Wie der Serienstar im Interview mit dem Sender verriet, sei er angesichts seiner Zeit im Dschungel «schon total aufgeregt».