«GZSZ»-Star Timur Ülker und Partnerin Caroline Steinhof sind verlobt

Wie der Schauspieler im Interview mit RTL verriet, sei ihm die Idee zum Antrag bereits 2021 gekommen, als die Familie Urlaub im Hotel «Atmosphere Kanifushi» auf den Malediven machte. Mit einem eigenen Koch hätten sie damals am Strand gesessen, «links von mir sass meine Tochter Ileya, gegenüber Caroline und rechts unser Sohn Ilay», so Ülker. «Als ich aufstehen wollte, um Ileya beim Schneiden zu helfen, bemerkte ich Caros Gesichtsausdruck: Ihr war alles aus dem Gesicht gefallen. Sie dachte offensichtlich, dass ich ihr jetzt den Antrag machen würde.» Seit diesem Moment habe sich der «GZSZ»–Star vorgenommen, seiner Freundin in einer solchen Umgebung einen Antrag zu machen, knapp vier Jahre später war es nun so weit. Wie Ülker weiter verriet, habe Steinhof «gejubelt, geweint und war völlig überwältigt», die Jahre des Wartens hätten sich in diesem Augenblick entladen.