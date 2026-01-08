«GZSZ»-Star Wolfgang Bahro ist wieder Grossvater geworden

Da verwundert es nicht, dass sich der inzwischen Vierjährige nicht etwa vor dem Gang runter in den Keller fürchtet, sondern dort als erstes hinflitzen wolle. Bei Besuchen heisse es immer: «Opa, wir gehen jetzt in den Keller, ja? Ich will Darth Vader ‹Guten Tag› sagen!» Das Prunkstück seiner Sammlung sei eine lebensgrosse Figur des weltberühmten «Star Wars»–Bösewichts, erklärt Bahro weiter. Danach werde dann meistens eine Kiste mit Figuren nach oben getragen «und dann spielen wir».