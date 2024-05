«GZSZ»-Star Wolfgang Bahro und Günther Jauch verkünden EM-Spieler

Günther Jauch verpackte seine Verkündung in eine «Wer wird Millionär?»–Frage. In dem Video erklärte er in die Kamera: «Und nun folgt die 500–Euro–Frage: Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fussball–Nationalmannschaft? A: Klein. B: Gross. C: Dick. D: Dünn. Leute, das ist eine 5–Euro–Frage.» Gemeint war natürlich Antwort B für Pascal Gross.