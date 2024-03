H. P. Baxxter wird 60: «Runde Geburtstage verdränge ich gerne»

Das Musikbusiness kann anstrengend sein. Wie hat es sich auf Sie ausgewirkt?

H.P. Baxxter: Über das Musik machen selbst mache ich mir nicht so viele Gedanken, eher um die Hektoliter an Alkohol und die Säcke an Tabak, die man schon durchgejagt hat (lacht). Da denke ich dann schon: «Oh Gott, hoffentlich überlebt man das alles.» Aber ich rauche zum Beispiel nur noch, wenn ich feiern gehe, was ja nicht jeden Tag der Fall ist, das heisst unter der Woche gar nicht. In den letzten Jahren habe ich eine ganz gute Balance für mein Leben gefunden und hoffe, dass es deshalb noch ein bisschen weitergeht.