Haakon jubelt bei Olympia, zu Hause brodelt der Epstein-Skandal

Mette–Marit räumte in einer Stellungnahme vor einer Woche «schlechtes Urteilsvermögen» ein und erklärte: «Es ist einfach peinlich.» Sie betonte zugleich: «Jeffrey Epstein ist selbst für seine Handlungen verantwortlich. Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich Epsteins Hintergrund nicht besser überprüft habe.» Ob das den Norwegern reicht, ist mehr als fraglich. In TV–Umfragen zeigten sich viele ratlos und schüttelten den Kopf. Erste Organisationen prüfen bereits, ob Mette–Marits Schirmherrschaft noch tragbar ist. Auf der Instagram–Seite des Königshauses wurde die Kommentarfunktion unter etlichen Beiträgen gesperrt.