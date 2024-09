Haare natürlich trocknen: Ist es die bessere Alternative zum Föhnen?

Kein Hitzestress durch langes und heisses Föhnen: Nach einer erfrischenden Dusche die Haare einfach an der Luft trocknen zu lassen, klingt nach einer schonenden und einfachen Methode für schönes, gesundes Haar. Doch so verlockend es auch klingt, die Haare auf natürliche Weise zu trocknen, stellt sich die Frage: Ist das wirklich so gesund, wie man denkt? Oder kann man beim Lufttrocknen auch etwas falsch machen?