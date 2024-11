Haariger Look bei Jim Parsons: So sieht Sheldon Cooper mit Bart aus

Ende Oktober überraschte Schauspieler Jim Parsons (51) bei den CFDA Fashion Awards in New York City mit Vollbart. Seiner haarigen Veränderung bliebt er wohl treu: Am vergangenen Mittwoch (6. Mittwoch) wurde er mit seinem neuen Look ebenfalls im Big Apple auf dem Weg zu seinem Broadway–Stück «Unsere kleine Stadt» (im Original: «Our Town») gesichtet. In Kombination mit einer dunklen Sonnenbrille sah der veränderte Schauspieler besonders lässig aus. Seine Rolle in der Inszenierung, in der auch Katie Holmes (45) und Zoey Deutch (29) zu sehen sind, war ursprünglich auch der Grund, warum es zu seinem neuen Aussehen kam.