Haarreifen und Haarbänder feiern 2025 ihr grosses Mode-Comeback

Ob zum lässigen Casual–Outfit oder als elegantes Upgrade für einen Ausgeh–Look am Abend – Haarreifen und Haarbänder sind das ultimative Must–have 2025. Nicht zu vergessen: Sie sind nicht nur stylish, sondern auch praktisch. Denn sie halten die Haare aus dem Gesicht, verleihen Volumen und lassen sich mühelos in jeden Look integrieren.