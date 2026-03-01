«Habe Napoleon-Komplex»: Shia LaBeouf über seinen Ausraster

Shia LaBeouf: «Ich habe einen Napoleon–Komplex»

Eine Richterin hatte dem Schauspieler nach seiner Verhaftung bestimmte Kautionsauflagen erteilt, die er ab sofort erfüllen muss. Er wurde dazu verpflichtet, sich einer Therapie wegen Drogenmissbrauchs zu unterziehen, an einem Programm zur Drogenkontrolle teilzunehmen und eine Kaution in Höhe von 100.000 US–Dollar zu hinterlegen, wie unter anderem der britische «Guardian» berichtete. Diese Bedingungen gelten für seine Freilassung aus dem Polizeigewahrsam, nachdem LaBeouf zuvor in einer Bar in New Orleans zwei Männer attackiert und sie homophob beleidigt haben soll.