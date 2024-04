«Habe nicht daran gedacht zu fragen»: Kirsten Dunst über Lohngefälle

Hollywood–Star Kirsten Dunst (41), die demnächst in Alex Garlands (53) «Civil War» in den Kinos zu sehen sein wird, hat im Interview mit der BBC über das starke Lohngefälle in der Filmindustrie der Vergangenheit gesprochen. Dunst war schon in äusserst jungen Jahren als Schauspielerin erfolgreich, stand etwa schon als Elfjährige für den Vampirfilm–Klassiker «Interview mit einem Vampir» vor der Kamera. Doch ihre männlichen Co–Stars verdienten in diesem Zeitraum verlässlich deutlich mehr als sie. Sie selbst habe nach eigener Aussage in damaligen Zeiten «nicht einmal daran gedacht», gegenüber Filmproduzenten nach einer höheren Gage «zu fragen».