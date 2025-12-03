«Hab's verkackt»: Darum ist Panagiota Petridou noch nicht verheiratet

Panagiota Petridou (46) macht um ihr Privatleben in der Regel lieber ein Geheimnis. Als sie im März 2022 per Instagram–Video erklärte, «still und heimlich im Februar Mama geworden» zu sein, blieb es bei diesem knappen Update: Alle seien «glücklich und gesund». Auch über den Kindsvater, mit dem sie in Düsseldorf zusammenlebt, ist nichts bekannt. Umso rührender die Liebesgrüsse, die die Moderatorin und Autoverkäuferin in der kommenden Ausgabe der Kochshow «Europa grillt den Henssler» (7.12., 20:15 Uhr, VOX) an ihn richtet.