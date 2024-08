Hafer, Mandel und mehr: Pflanzenmilch selbst herstellen

Für die Herstellung einen Liter Wasser zusammen mit 100 Gramm Haferflocken und einer Prise Salz in einen Mixer geben und kurz pürieren. Nur so lange, bis keine Haferstückchen mehr zu sehen sind. Anschliessen die Milch durch einen Nussmilchbeutel, ein feines Sieb oder ein Baumwolltuch pressen und in eine Flasche füllen. Die Hafermilch hält sich etwa drei Tage im Kühlschrank.