Haftbefehl-Doku bringt Song von Reinhard Mey in die Charts

Reinhard Mey nahm Kontakt zu Haftbefehl auf

Reinhard Mey meldete sich bei persönlich bei Haftbefehl, nachdem er die Doku gesehen hatte. Das teilte der Rapper stolz in einer Instagram–Story. Der Liedermacher habe ihm damit etwas gegeben, das «tiefer geht als Zustimmung – eine stille, ehrliche Bestätigung: Dass man den Menschen hinter dem Bild, den Künstler hinter den Schlagzeilen, erst wirklich verstehen sollte, bevor man sich ein Urteil erlaubt».