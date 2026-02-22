Haftbefehl gesteht Rückfall direkt nach Netflix-Doku

Schockgeständnis von Haftbefehl (40): Während Fans die schonungslose Netflix–Dokumentation «Babo: Die Haftbefehl–Story» feierten, kämpfte der Rapper, bürgerlich Aykut Anhan, hinter den Kulissen bereits wieder um sein Überleben. In der fünften Folge seines RTL+–Podcasts «Nina & Aykut» offenbarte der Rapper nun, dass er unmittelbar nach Ende der Dreharbeiten erneut massiv rückfällig geworden ist.