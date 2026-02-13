Hailey Bieber: Dramatischer Auftritt in durchsichtigem Spitzenkleid

Margot Robbie liebt das Method Dressing

Im Mittelpunkt der Filmpremiere standen die Hauptdarsteller und gebürtigen Australier Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28). Robbie überzeugte einmal mehr in einer viktorianisch inspirierten Robe: Ihr helles Off–Shoulder–Kleid war an Rock und Ärmeln mit fransigem Tüll verziert. Ein Korsett und ein Choker rundeten das Ensemble ab, während sie ihre Haare in glamourösen Wellen trug. Schon bei zahlreichen Stationen der Pressetour hatte sie ihre Outfits an den Film angepasst und so das sogenannte Method Dressing umgesetzt.