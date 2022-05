Hailey Bieber: Emotionaler Post nach Tod ihrer Grossmutter

Mit 92 Jahren gestorben

Zuvor hatte Alec Baldwin (64) bei Instagram bekannt gegeben, dass seine Mutter Carol M. Baldwin am Donnerstag in Syracuse, im US-Bundesstaat New York im Alter von 92 Jahren verstorben sei. Sie hinterlässt ihre sechs Kinder, darunter die Schauspiel-Dynastie Alec, William (59), Haileys Vater Stephen (56) und Daniel Baldwin (61), zwei Töchter, 25 Enkelkinder und 14 Urenkel. Seit einer Brustkrebs-Erkrankung im Jahr 1991 engagierte sie sich für den Kampf gegen die Krankheit und sammelte Spenden für den guten Zweck.