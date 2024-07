Hailey Bieber feiert ihre Babyparty in der Trendfarbe Butter Yellow

Babyparty in Buttergelb

Um ihre Schwangerschaft zu feiern, trug Hailey Bieber ein buttergelbes Kleid vom Label Jacquemus. Dazu kombinierte sie ein elegantes Vintage–Haartuch in derselben Farbe sowie eine Jacquemus–Sonnenbrille in dem zarten Gelbton. Abgerundet wurde der Look von grossen Statement–Armreifen, einem auffälligen Ring in Gold sowie einer Kette mit einem grossen Anhänger in Form des Buchstabens «B».