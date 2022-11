Hailey Bieber hat eine Zyste am Eierstock

Bei der US-Amerikanerin seien bereits in der Vergangenheit «ein paar Mal» Zysten an den Eierstöcken gefunden worden. Das beschreibt sie als «nie spassig». Gleichzeitig macht sie ihren Fans Mut, die das gleiche Schicksal teilen: «Wir bekommen das hin», schrieb der Star. Trotz all der Beschwerden hat Hailey Bieber Glück: Endometriose oder das Polyzystische Ovarialsyndrom seien bei ihr nicht festgestellt worden.