Hailey Bieber und Co.: Das waren die Halloween-Looks der Stars

Klar, Heidi Klum (51) bleibt die «Queen of Halloween» und hat auch dieses Jahr mit ihrem überdimensionalen E.T.–Kostüm nicht enttäuscht. Aber auch abseits ihrer Halloween–Party lassen sich die US–Stars jedes Jahr nicht lumpen, am 31. Oktober mit den kreativsten Looks aufzufahren. In diesem Jahr war erneut das Verkleiden als andere prominente Persönlichkeiten voll im Trend.