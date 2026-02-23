Hailey Bieber und mehr: Diese Promis spenden für Eric Danes Familie

Eric Dane war am 19. Februar an den Folgen von ALS gestorben. Im April 2025 hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht. Da Dane aufgrund des Kampfes gegen die Krankheit nicht viel Geld für seine Familie hinterlassen könne, richteten enge Bekannte das Spendenkonto ein. GoFundMe fror zwischenzeitlich die Gelder ein. Nachdem sich aber die Echtheit der Aktion bestätigt hatte, gab die Plattform sie wieder frei.