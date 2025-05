Hailey Bieber verteidigt ihre Ehe mit Justin Bieber

Geburt von Sohn Jack dauerte 18 Stunden

Das Paar heiratete 2018 in einer standesamtlichen Zeremonie und feierte 2019 eine grosse Hochzeit mit vielen Stars. Am 23. August 2024 gaben die beiden bekannt, dass sie Eltern eines Sohnes geworden sind. Gegenüber «Vogue» verriet Hailey Bieber nun, dass die Geburt alles andere als leicht war. Es sei zu Komplikationen gekommen und habe 18 Stunden gedauert, bis Jack auf der Welt war. «Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe.» Dennoch wünsche sie sich mindestens noch ein weiteres Kind.