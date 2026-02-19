Hailey Bieber wünscht sich weitere Kinder

Kinderwunsch: «Ich möchte auf jeden Fall noch eins»

Auf Shanes Frage, was die «eine Sache» sei, vor der sie niemand gewarnt habe und mit der sie nicht gerechnet habe, antwortete Bieber: «Es ist so vieles, man weiss einfach nicht, was passiert, bis man selbst dabei ist. Was mich aber wirklich überrascht hat, war ich selbst. Ich bin als Mutter viel entspannter, als ich gedacht hätte. Vor allem als Erstlingsmutter.»