Heidi Klum: «Ich liebe Musik ... und ich liebe auch den Look von heute Abend»

Einen der freizügigsten Looks des Abends präsentierte Klum gewohnt selbstbewusst. Auf Instagram schrieb sie dazu in Anlehnung an den Titel der Veranstaltung: «i Heart Music ... and i also heart tonight's look» (Dt. «Ich liebe Musik ... und ich liebe auch den Look von heute Abend»). In einem Clip, den sie ebenfalls postete, zeigte sie die Verwandlung durch die Stylisten.