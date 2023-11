Halben Tag verschlafen: So wird man doch noch produktiv

Raus aus dem Bett

Nachdem man sich mit aller Kraft aus dem Bett gekämpft hat, ist es verlockend, sich gleich wieder in die Decke einzukuscheln – am besten mit einem leckeren Frühstück. Wer allerdings doch noch einiges erledigen will, sollte auf Frühstück im Bett verzichten und Müsli oder Brötchen lieber ausserhalb des Schlafzimmers geniessen. Währenddessen den Lieblingspodcast oder Musik zu hören, stimuliert den Geist und regt die Motivation an.