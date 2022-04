Halbes Jahr nach Fehlgeburt: Joss Stone ist wieder schwanger

Wie nahe grosse Freude und grosse Trauer beieinanderliegen können, hat die britische Sängerin und Schauspielerin Joss Stone (35) in einem rührenden Clip auf ihrem Instagram-Account gezeigt. Am Anfang des rund acht Minuten langen Videos, das Stone an ihrem 35. Geburtstag am 11. April postete, ringt sie sichtlich damit, wie sie ihren Fans diesen Zwiespalt erklären soll. Denn zunächst enthüllt der Star unter Tränen, im Oktober des vergangenen Jahres eine Fehlgeburt erlitten zu haben.