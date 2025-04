Halbes Jahr nach Tod: Liam Paynes Schwester teilt bewegende Nachricht

Am 16. Oktober starb der Sänger im Alter von 31 Jahren, nachdem er im argentinischen Buenos Aires vom Balkon seines Hotels aus dem dritten Stock gestürzt war. Zum Zeitpunkt seines Todes wurden Spuren von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtigen Antidepressiva in seinem Blut gefunden. In einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien postet seine Schwester liebevolle Erinnerungen an den Musiker und gibt zu: «Ein Leben ohne dich ist unmöglich.»