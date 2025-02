Halbfinale im ESC-Vorentscheid: Max Giesinger verstärkt die Jury

Die nächste Etappe im deutschen ESC–Vorentscheid steht an: Am kommenden Samstag findet das Halbfinale von «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» statt. Wie der Sender RTL nun bekannt gab, wird die Jury dann durch Max Giesinger (36) als Gast–Juror verstärkt. Der «80 Millionen»–Sänger weiss, wie es ist, in so einer Situation zu bestehen. 2012 belegte der 36–Jährige in der ersten Staffel von «The Voice of Germany» den vierten Platz.