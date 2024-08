Halbfinale im Legenden-Dschungelcamp: Lagerkoller und ein Finalticket

Dass die Camper bald alle Themen abgearbeitet haben, zeigte auch Gigis Flirt–Ausflug mit Kader Loth. «Sie hat einen schönen Popo, eine schöne Figur. Ich würde sie schon verführen, wenn ich könnte.» Kader: «Sexy Gefühle? Spinnst du? Ich könnte deine Mutter sein», gab die 51–Jährige Arm in Arm mit Gigi an. Sie hätte da auch noch ein paar Erziehungsmassnahmen auf Lager, vor allem «kein Pupsen mehr». Am Lagerfeuer blieb das Thema Männer weiter in der Runde. Mola und Gigi liessen sich über zu sexy Outfits bei Partnerinnen aus, wenn diese nicht mit ihnen in Begleitung sind. «Für mich war das schon fast eine Grenzüberschreitung. So ein Klischee–Denken ist Bullshit», echauffierte sich Sarah über die Macho–Ansichten zu klassischen Geschlechterrollen und Männer als Beschützer der Frauen. «Wenn mir jemand was verbietet, ist es vorbei. Mir kann keiner was verbieten», gab Georgina zu verstehen, die Molas Ansichten auch als «grenzwertig» befand.