Halbschwestern Liv und Mia Tyler lernten sich auf Aerosmith-Gig kennen

Mia Tyler erinnerte sich: «Ich weiss noch, dass hinter der Bühne keine Kinder waren. Also haben wir an dem Abend richtig aufgedreht.» Weiter schilderte sie: «Wir waren in diesem VIP–Bereich, ausserhalb der Green Rooms, und haben einfach so unser Acht– und Neunjährige–Ding gemacht, und dann kam eine Fan–Dame auf uns zu und meinte: ‹Oh mein Gott, ihr seid so süss. Seid ihr Schwestern?›» Liv Tyler bestätigte: «An dem Abend, von dem sie spricht, traten Guns N' Roses als Vorgruppe von Aerosmith auf. Wir waren zu dem Auftritt in Great Woods gefahren.»