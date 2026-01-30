Halbzeit im Dschungelcamp: Das waren die grössten Aufreger

Samira Yavuz und Eva Benetatou: Streit um (mehr als) ein Kissen

Echtes Reality–TV–Gold ist das Aufeinandertreffen von Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32). Da Eva eine Affäre mit Samiras Noch–Ehemann Serkan Yavuz (32) hatte, war die Luft von Anfang an dick. Am dritten Tag kam es zur lange erwarteten Konfrontation zwischen den beiden Frauen. Die betrogene Samira bat Eva zum Gespräch: «Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist», eröffnete sie die Aussprache. Nach der ersten Salve an Vorwürfen griff sie zu ihrem Kissen, auf dem eine private Instagram–Nachricht von Eva aufgedruckt war, und las sie laut vor. Darin heisst es unter anderem: «Samira es tut mir furchtbar leid. [...] Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung, ich bin für dich da. Ihr seid ein Traumpaar und ein unschlagbares Team...»