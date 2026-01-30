Halbzeit im Dschungelcamp: Das waren die grössten Aufreger

Es ist Halbzeit im Dschungelcamp. In der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (täglich um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+) hat die erste Woche bereits für reichlich Zündstoff gesorgt. Einige Camperinnen und Camper rückten dabei besonders in den Fokus.
Gil Ofarim: Umstrittenes Comeback und Verschwiegenheitsverpflichtung
Schon vor dem Start war Gil Ofarims (43) Dschungelcamp–Teilnahme Anlass für heftige Diskussionen und Boykottaufrufe im Netz. Es ist der erste grosse TV–Auftritt des Sängers nach der «Davidstern–Affäre» und dem anschliessenden Gerichtsprozess. Gleich zu Beginn der Staffel machte Ofarim jedoch deutlich, dass er sich zu den juristischen Vorfällen der Vergangenheit nicht äussern werde.
Am ersten Tag am Lagerfeuer erklärte Ofarim, dass er «nicht drüber reden» dürfe, weil er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe. «Ich würde gerne viel erzählen, aber ich darf nicht», gab Ofarim seinen Mitstreitern zu verstehen. Während Zuschauende sowie Mitcamper auf eine emotionale Beichte oder eine finale Erklärung am Lagerfeuer hofften, blockte der Musiker jedes Gespräch in diese Richtung ab. Mitstreitende warfen Ofarim vor, nicht authentisch zu sein und die Plattform für ein kalkuliertes Image–Washing zu nutzen.
Samira Yavuz und Eva Benetatou: Streit um (mehr als) ein Kissen
Echtes Reality–TV–Gold ist das Aufeinandertreffen von Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32). Da Eva eine Affäre mit Samiras Noch–Ehemann Serkan Yavuz (32) hatte, war die Luft von Anfang an dick. Am dritten Tag kam es zur lange erwarteten Konfrontation zwischen den beiden Frauen. Die betrogene Samira bat Eva zum Gespräch: «Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist», eröffnete sie die Aussprache. Nach der ersten Salve an Vorwürfen griff sie zu ihrem Kissen, auf dem eine private Instagram–Nachricht von Eva aufgedruckt war, und las sie laut vor. Darin heisst es unter anderem: «Samira es tut mir furchtbar leid. [...] Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung, ich bin für dich da. Ihr seid ein Traumpaar und ein unschlagbares Team...»
Es folgte eine emotionale Abrechnung. «Du hast ihm die offenen Beine angeboten und für mich gibt es danach dann die offenen Ohren?», warf Samira ihrer Kontrahentin an den Kopf. «Welchen Ratschlag hättest du mir geben können? Was genau – welche Stellung ihm am besten gefällt? Deine Nachricht ist unfassbar dreist!» Eva kam kaum zu Wort, nickte nur und räumte ein: «Ich habe mich nicht getraut.» Schliesslich stand Samira auf und ging: «Lassen wir es jetzt so stehen. Das wird sich nie mehr klären in unserem Leben.»
Ariel nimmt kein Blatt vor dem Mund und verweigert die Prüfung
Die Schweizer Teilnehmerin Ariel (22) eckt von Tag eins bei ihren Mitstreitern an. Über Gil Ofarims Hotel–Skandal und Eva Benetatous Affäre hat sie eine klare Meinung, die sie auch den beiden mehr als einmal deutlich kundtat. An Tag vier weigerte sie sich dann kurz vor dem Start der Dschungelprüfung («Kotzella Festival»), überhaupt anzutreten. Der Grund war nicht etwa die Panik vor Tieren, sondern ein heftiger Streit mit Kontrahentin Eva Benetatou unmittelbar davor. Eva sprach Ariel auf ihre Vorbildrolle als Mutter an, was bei ihr zu einer Wutrede führte: «Die Kinder sind zu Hause und haben mit dem hier nichts zu tun. Nehme mein Kind nicht in den Mund.»
Dann erklärte sie, dass sie die Prüfung nicht mache: «Es tut mir unfassbar leid, aber ich kann mir selbst nicht untreu sein. Und mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, das geht nicht. Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt.» Und mit noch einem Mitcamper geriet die bisherige Prüfungs–Rekordhalterin der Staffel aneinander.
Umut Tekin: Liebes–Inszenierungsvorwurf gegen Ariel
Umut Tekin (27) erhob an Tag vier schwere Vorwürfe gegen die Schweizer Reality–Teilnehmerin. «Du brauchst wohl die Sendezeit? Respekt kennst du nicht», kommentierte Umut Tekin die Sticheleien von Ariel gegen andere Teilnehmende.
Dann offenbarte er, dass Ariel ihm angeblich vor Australien per Facetime–Anruf vorgeschlagen habe, eine Lovestory im Dschungel zu inszenieren. Denn es solle im Camp nicht nur um den Affären–Streit zwischen Samira und Eva gehen. «Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast!» Ariel zeigte sich schockiert und schwor wiederum, dass an der Fake–Lovestory–Geschichte nichts dran sei.
Wie die Skandalmomente der bisherigen Dschungelcamp–Folgen die Zuschauerinnen und Zuschauer beeinflusst haben, könnte sich an diesem Freitagabend zeigen. Denn dann fliegt der erste Kandidat oder die erste Kandidatin per Voting raus, das grosse Finale steigt am 8. Februar.