Halbzeitshow beim Super Bowl: Sieben Fakten über Kendrick Lamar

Langjährige Liebe

Sein Privatleben hält Kendrick Lamar weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Es ist jedoch bekannt, dass er mit Whitney Alford (38) eine langjährige Beziehung führt. Wie «People» berichtet, lernten sich die beiden in der Highschool kennen und sind seitdem liiert. Das Paar hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Geburt des Sohnes bestätigte der Rapper offenbar mit dem Album–Cover zu «Mr. Morale & the Big Steppers» (2022), auf dem er mit Alford und den beiden Kindern zu sehen ist. 2015 erklärte Lamar in einem Interview, dass er seiner Partnerin einen Antrag gemacht hat. 2024 war die Familie zu viert in Lamars Musikvideo zu «Not Like Us» zu sehen.