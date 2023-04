Half and Half Nails: Mehrfarbiges Nageldesign jetzt im Trend

Black and White

Eine kontrastreiche Kombination: Ein Half-and-Half-Nageldesign aus Schwarz und Weiss strahlt Struktur und Klarheit aus. Die Basis des Beauty-Looks bildet der schwarze Nagellack, anschliessend können mit dem weissen Nagellack verschiedene Elemente hinzugefügt werden. Wie zum Beispiel ein weisser Halbmond am unteren Ende des Nagelbetts. Für die Feinheiten am besten einen sehr feinen Pinsel benutzen. Am Ende alles mit einem transparenten Überlack fixieren.