«Half Man»: Neue Serie von «Baby Reindeer»-Macher startet im April

Die Handlung setzt ein, als Ruben nach langer Funkstille völlig verändert auf Nialls Hochzeit auftaucht. Ein plötzlicher Gewaltausbruch dient als Katalysator für eine Zeitreise, die die Zuschauer zurück in die 80er–Jahre führt und die komplexe, oft zerbrechliche Dynamik ihrer Beziehung bis in die Gegenwart beleuchtet. Gadd beschreibt die Serie als eine Untersuchung moderner Männlichkeit und der Frage, was es heute eigentlich bedeutet, «ein Mann» zu sein.