Half-Zip-Sweater: Der lässige Allrounder für jeden Tag

An kalten Tagen greifen wir automatisch zu Kuschel–Pullovern und Hoodies. Doch 2026 gibt es eine Alternative, die genauso gut warmhält, aber um einiges stylischer ist: den Half–Zip–Sweater. Dieser verspricht einen lässigen Auftritt, kann mit wenig Aufwand aber auch zum Büro–Look kombiniert werden.
Style–Ideen zum Half–Zip–Sweater
Den Half–Zip–Sweater macht dem Namen nach sein Reissverschluss aus, der bis zur Mitte des Pullis reicht. Auch der Quarter–Zip–Sweater, bei dem der Reissverschluss kürzer ausfällt, ist derzeit angesagt. Für beide gilt: Ist ein besonders cooler Look gefragt, sollte der Pulli leicht geöffnet getragen werden. Angezogener wirkt er mit einem Basic–Shirt darunter. Bei Farben wie Pink, Blau oder einem zarten Gelb bietet sich ein weisses Top an, bei Braun passt Schwarz oder ein anderer Erdton gut dazu.
Cozy wirken Strickmodelle, kombiniert mit dunklen Jeans und gefütterten Schuhen. Mit Stiefeletten wird das Outfit schicker – ebenso wie mit dem passenden Schmuck. Je nach Style können filigrane Schmuckstücke oder Statement–Ohrringe und auffällige Ringe dazu getragen werden. Armbänder oder Armreifen bieten sich eher nicht an.
Half–Zip–Sweater aus Jerseystoff wirken nochmal eine Spur legerer. Eine lockere Hose und Retro– oder Basketball–Sneaker komplettieren den Alltagslook, der mit einer Sonnenbrille und einer Y2K–Tasche noch zeitgemässer wird.
Seriös auf der Arbeit, leger im Feierabend
Auch im Büro können sich die Pullis sehen lassen. Mit einem Hemd als untere Lage, einer Stoffhose und einem Mantel entsteht ein professioneller Look. Dazu ein schmaler Gürtel, Loafer und die Laptoptasche – und schon kann es zur Arbeit gehen. Nach dem Feierabend kann das Hemd gegen ein Shirt, die Hose gegen eine Jeans ausgetauscht werden. Perfekt, wenn danach ein Café–Date mit Freundinnen ansteht und wenig Zeit zum Umziehen ist.