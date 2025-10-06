Hall of Fame: Bastian Schweinsteiger in Ruhmeshalle aufgenommen

«Wir haben in der Jury eine gute Mischung gefunden», erklärte Manuel Neukirchner, Direktor Deutsches Fussballmuseum und Juryvorsitzender der Hall of Fame, schon 2024 zur Entscheidung. «Ohne den herausragenden Guido Buchwald und seine Qualitäten gegen Diego Maradona wären wir 1990 nicht Weltmeister geworden. Bastian Schweinsteiger ist die prägende Spielfigur der goldenen Generation, die sich mit dem WM–Titel 2014 krönte. Horst Hrubesch ist nicht nur das Kopfballungeheuer, sondern vor allem eine starke Persönlichkeit. Jupp Heynckes zählt spätestens seit seinem Triple–Triumph mit den Bayern zu den erfolgreichsten Trainern des Vereinsfussballs. Und Otto Rehhagel ist mit seinen Sensationserfolgen eine Ausnahmeerscheinung des deutschen Fussballs.»