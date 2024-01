Halle Bailey: Darum hielt sie ihre Schwangerschaft geheim

Weite Kleider heizten Gerüchte an

Bailey löste im September 2023 Schwangerschaftsspekulationen aus, als sie in einem fliessenden Kleid an den MTV Video Music Awards teilnahm. Die Fans waren sich dann sicher, dass sie einen Babybauch verbarg, als sie im Oktober in einem flauschigen schwarzen Kleid über den Teppich der Preisverleihung «Glamour Women of the Year Awards» in London lief. Auch bei der Premiere von «Die Farbe Lila» Anfang Dezember trug sie ein rotes, voluminöses Kleid, was die Spekulationen weiter anfeuerte.