Halle Berry schreitet mit dem Olympischen Feuer durch Cannes

Noch ein langer Weg

Ende April war das Olympische Feuer an Bord des französischen Dreimasters «Belem» von Piräus aus nach Marseille transportiert worden. Bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 hat die Fackel noch einen langen Weg vor sich: Am 26. Juli findet die Eröffnungszeremonie in der französischen Hauptstadt Paris statt, bis 11. August dauert der sportliche Wettbewerb mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 150 Nationen. Es handelt sich nach 1900 und 1924 um das dritte Mal, dass sich die Olympischen Spiele in Paris zutragen.